Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+, podała spółka. Dzięki temu, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki.

Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, Pekao, PKO Bank Polski, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Erste Group Bank AG.

"Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld USD, w tym kredyt terminowy w kwocie 400 mln USD (ok. 1,5 mld zł według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln USD (ok. 376 mln zł według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) - jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN" - czytamy w komunikacie.

Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu 5 lat od momentu ich uruchomienia. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

"Podpisane dziś umowy to efekt kilku miesięcy trudnych rozmów z naszymi partnerami. Myślę, że bardzo korzystne warunki cenowe, jakie udało nam się wynegocjować, to dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób powód do dużej satysfakcji. Nowe porozumienie, w porównaniu do refinansowanych kredytów, oznacza dla naszej firmy mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz zniesienie zabezpieczeń majątkowych i finansowych. Pod względem dalszej stabilizacji sytuacji finansowej spółki to naprawdę ważna data dla Lotosu" - podkreślił wiceprezes Grupy Lotos ds. finansowych Robert Sobków, cytowany w materiale.

Podpisane umowy pozwolą spłacić kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 roku. Zarząd Grupy Lotos podpisał wtedy porozumienie w sprawie kredytowania Programu 10+ opiewające na łączną kwotę 1,75 mld USD. Okres spłaty tamtego kredytu ustalono na 12,5 roku, czyli do początku 2021 roku. Co ważne, rezultatem refinansowania wspomnianych kredytów, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych dotyczących Programu 10+, jest m.in. zwolnienie ustanowionych poprzednią umową zabezpieczeń na majątku Grupy Lotos. Był to przede wszystkim majątek trwały gdańskiej rafinerii oraz przepływy pieniężne koncernu, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)