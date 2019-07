"Każdy lekarz w Polsce, jak wykazały badania, korzysta z internetu, ale też z e-usług, które oferuje administracja. Sukcesem zakończyło się wprowadzenie usługi e-zwolnienia, którą wdrożył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przed którą wiele osób nas ostrzegało: że się nie uda, że to za wcześnie. Tymczasem prawie 100 proc. zwolnień jest już wystawianych w tej wygodnej elektronicznej formie" – powiedział w środę Cieszyński na konferencji podsumowującej wyniki badań "E-Polacy. Co robimy w internecie", prezentując osiągnięcia w cyfryzacji w służbie zdrowia.

Kolejne usługi, którymi może pochwalić się Ministerstwo Zdrowia to: e-recepty, e-skierowania, elektroniczna dokumentacja medyczna i portal z informacjami dla pacjenta.

"E-recepty można realizować w każdej aptece. Mamy 2,3 mln e-recept. (...) Dynamicznie przyrasta też liczba podmiotów, które wystawiły chociaż jedną e-receptę. Czerwiec był rekordowym miesiącem – prawie 400 podmiotów. Dzisiaj mamy już ponad 1100. Mamy też takie podmioty, które podłączyły się do systemu i dopiero czekają, żeby zacząć wystawiać e-recepty. Zachęcam, żeby zacząć wystawiać je w lipcu, bo jest specjalne dofinansowanie z NFZ. To istotne, żeby wraz z nowymi możliwościami do tych podmiotów trafiło wsparcie. Warunkiem jest wystawienie do końca lipca chociaż jednej recepty. To są środki, które udało się zaoszczędzić dzięki systemowi e-zwolnień. I te środki wracają do systemu. Są przeznaczane na to, żeby nabyć oprogramowanie i sprzęt, odbyć szkolenia. Obawy, że informatyzujemy się na koszt lekarzy okazały się nieuzasadnione" – powiedział.

Funkcjonuje już Internetowe Konto Pacjenta pod adresem pacjent.gov.pl. "Dostępne jest dla każdego, wystarczy mieć profil zaufany. To jest brama do tego, żeby z konta skorzystać" – powiedział wiceminister.

"Przykładem współpracy międzyresortowej w przypadku Internetowego Konta Pacjenta jest współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udało się dołączyć do wniosku +Rodzina 500 plus+ informację o możliwości założeniu konta pacjenta" – powiedział wiceminister. "Poniedziałek i wtorek to są rekordowe dni, jeśli chodzi o liczbę założonych kont, trzykrotnie więcej niż w każdy inny dzień do tej pory" – dodał.

"Udało nam się, bez jakichkolwiek kosztów dla podatnika, dotrzeć do miliona osób, które zdecydowały się ten wniosek złożyć. Podobnie działaliśmy z Ministerstwem Finansów (...). Chcemy, żeby wszędzie, gdzie pojawia się oferta e-usługi, była możliwość zobaczenia też innych takich usług. Taką bramą, którą tworzy Ministerstwo Cyfryzacji, jest portal obywatel.gov.pl" – poinformował Cieszyński.

Według wiceministra katalog e-usług jest szeroki i oferta się poszerza. "Wykorzystujemy też rozwiązania, które stworzył NFZ, tzw. zintegrowany informator pacjenta. Korzysta z niego około miliona użytkowników. Najbliższą przyszłością jest e-dokumentacja medyczna. Informacje o wynikach badań i wszystkich zdarzeniach mają być przekazywane nie tylko przez państwową służbę zdrowia, ale również przez placówki świadczące usługi prywatne" – zapowiedział Cieszyński.

Wiceminister zaznaczył, że "jeśli chodzi o legislację e-medycyny, to Polska ma jeden z najnowocześniejszych na świecie przepisów". "Liczymy, że wkrótce wyeliminujemy kwestie związane z biurokracją. Zmieniamy 52 rozporządzenia i 2 ustawy w celu wyeliminowania raz na zawsze stosowania pieczątek w ochronie zdrowia" – powiedział wiceminister. (PAP)

Autorka: Monika Witkowska