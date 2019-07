Szef rządu był pytany w Polsat News, "kiedy niepełnosprawni dostaną swoje 500 plus", "kiedy pieniądze będą w portfelach ludzi naprawdę potrzebujących, czy można mówić o dacie".

"Można mówić o jesieni tego roku. Rozmawiam z panią minister rodziny, pracy i wiem, że projekt jest praktycznie gotowy" – powiedział premier. Dopytywany, czy regulacje wejdą w życie od nowego roku, Morawiecki odparł, że "bardzo by chciał, by obowiązywały jeszcze w tym roku".

Z informacji opublikowanej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że ustawa o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji miałaby wejść w życie 1 września br.

Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl