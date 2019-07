Tokio ogłosiło restrykcje w poniedziałek na tle narastającego sporu dyplomatycznego pomiędzy Koreą Płd. a Japonią o odszkodowania za pracę przymusową w czasie drugiej wojny światowej. Od czwartku japońskie firmy muszą uzyskać licencje, by sprzedawać do Korei Płd. trzy materiały, używane do produkcji urządzeń m.in. przez Samsunga, LG i SK.

Wicepremier Korei Płd., minister gospodarki i finansów Hong Nam Ki określił wprowadzenie ograniczeń jako „oczywisty akt odwetu gospodarczego” i oświadczył, że Seul „rozważy różne środki odpowiedzi” na ten ruch japońskich władz – przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Jeśli spór nie zostanie zażegnany, Korea Płd. z pewnością złoży skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) – oświadczył Hong. Dodał jednak, że uzyskanie werdyktu w ramach tej organizacji może zająć dużo czasu, wobec czego „nie może to być jedyne rozwiązanie”. Nie wyjaśnił, jakie konkretnie środki odwetowe mogą zostać podjęte.

Restrykcje skrytykowała w czwartek również południowokoreańska wiceminister handlu, przemysłu i energetyki Ju Miung He, odpowiedzialna za kwestie handlowe. Ostrzegła, że są one „olbrzymim zagrożeniem” dla światowej gospodarki i mogą zaburzyć globalny łańcuch dostaw. W komunikacie resortu wezwała Tokio do wycofania ograniczeń i przeprowadzenia rozmów na temat kontroli eksportowych.

Spór pomiędzy Koreą Płd. a Japonią związany z japońską inwazją i okupacją Półwyspu Koreańskiego w latach 1910-1945 rozgorzał na nowo w październiku 2018 roku, gdy południowokoreański sąd zawyrokował, że japońska firma Nippon Steel Corp. musi wypłacić czterem obywatelom Korei Płd. odszkodowania za pracę przymusową.

Japoński rząd potępił ten wyrok. Tokio utrzymuje, że kwestia odszkodowań została ostatecznie zamknięta w 1965 roku, gdy oba kraje podpisały dwustronną umowę o normalizacji stosunków. Według prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina porozumienie między krajami nie zamyka jednak drogi do ubiegania się o odszkodowania przez osoby prywatne.

Władze Japonii uzasadniały wprowadzenie restrykcji w eksporcie trzech rodzajów materiałów do Korei Płd. „znaczącym pogorszeniem relacji wzajemnego szacunku” pomiędzy obu krajami.

