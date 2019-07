W wywiadzie dla telewizji Sky News Barclay przyznał, że jako były wysokiej rangi urzędnik ministerstwa finansów wie, że "nikt nie może wykluczyć tego, co może się stać w przyszłości".

"Pytanie brzmi: czy robimy wszystko, co możemy, aby się przygotować, i czy w pierwszej kolejności próbujemy osiągnąć porozumienie, a jeśli nie - to czy czynimy odpowiednie przygotowania w rozsądny i profesjonalny sposób?" - pytał, zapewniając, że członkowie rządu pracują "bardzo ciężko", aby zrealizować swój cel.

Barclay, który jest ministrem ds. brexitu od listopada 2018 roku, wyraził "chęć, aby wzmocnić te przygotowania" w najbliższych miesiącach. Zapowiedział m.in. szczegółową kampanię informacyjną, która miałaby przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa na ewentualne utrudnienia w razie bezumownego opuszczenia Wspólnoty.

"Już dwukrotnie przedłużyliśmy (członkostwo w UE - PAP) i wykorzystujemy ten dodatkowy czas. Bardzo jasno zakomunikowałem w rozmowie z ministerstwem finansów i innymi resortami, że musimy przyspieszyć te przygotowania" - powiedział.

"Musimy być gotowi, w przeciwnym razie wasi widzowie słusznie pytaliby, dlaczego trzy lata po tym, jak zagłosowali (w referendum) za wyjściem (Wielkiej Brytanii z UE) rząd nie jest gotowy na taki krok" - zauważył Barclay w rozmowie ze Sky News.

Szef resortu ds. brexitu przyznał, że nie może zagwarantować, iż nie dojdzie do żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku, które mogłyby doprowadzić do krótkoterminowych braków produktów lub wzrostu cen, co - jak zaznaczyło Sky News - w okresie przed świętami Bożego Narodzenia byłoby szczególnie uciążliwe.

Kluczowe negocjacje z UE poprowadzi nowy premier i lider Partii Konserwatywnej, który zastąpi ustępującą pod koniec lipca szefową rządu Theresę May.

Obaj kandydaci na jej następcę - były minister spraw zagranicznych Boris Johnson i obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt - zadeklarowali, że choć liczą na wypracowanie nowego porozumienia, to w razie braku istotnych ustępstw ze strony UE są gotowi doprowadzić do bezumownego brexitu. Ostrzegali przy tym przed politycznymi konsekwencjami dalszego opóźniania wyjścia ze Wspólnoty.

Nowego premiera wybierze korespondencyjnie około 160 tys. członków rządzącej Partii Konserwatywnej, którzy karty do głosowania powinni otrzymać w pierwszym tygodniu lipca. Czas na oddanie głosu upływa 22 lipca, a wyniki powinny zostać ogłoszone dzień później. Nowy lokator wprowadzi się na Downing Street prawdopodobnie 24 lipca.

Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej 31 października br.

