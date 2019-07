Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez Famur ruszą w piątek, 5 lipca 2019 r., podał Famur. Przyjmowanie zapisów zakończy się 5 sierpnia. Wzywający oferuje 1,45 zł za akcję, co stanowi 28,1-proc. premię względem ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania.

Famur wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Primetechu (dawniej Kopex), niebędących w jego posiadaniu, tj. na 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18% kapitału spółki, podano.

"W ocenie zarządu Famuru, utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej strukturze organizacyjnej i profilu działalności, nie ma uzasadnienia biznesowego. Ponadto, posiadanie 100% w akcjonariacie Primetechu będzie dla Grupy Famur bardziej efektywnym rozwiązaniem pod kątem struktury organizacyjnej, niż ma to miejsce obecnie" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie Famur posiada 65,8% kapitału Primetechu, czyli 10 274 359 akcji. Intencją wzywającego jest osiągnięcie pełnej kontroli nad Primetechem i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

"Harmonogram wezwania przedstawia się następująco:

• 14 czerwca 2019 r. - ogłoszenie wezwania

• 5 lipca 2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

• 22 lipca 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie

• 25 lipca 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w I terminie

• 26 lipca 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w I terminie

• 5 sierpnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie

• 8 sierpnia 2019 r. - realizacja transakcji na GPW zapisów złożonych w II terminie

• 9 sierpnia 2019 r. - rozliczenie transakcji zapisów złożonych w II terminie" - podano również.

W dzisiejszym osobnym komunikacie Primetech informował, że jego zarząd uważa cenę w wezwaniu Famuru za odpowiadającą wartości godziwej spółki.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)