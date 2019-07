Bank Pekao udzielił Echo Investment ok. 65 mln euro kredytu na budowę Face2Face



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Bank Pekao udzielił Echo Investment blisko 65 mln euro kredytu budowlanego i inwestycyjnego na projekt Face2Face w Katowicach oraz 18 mln zł kredytu VAT, podała spółka. Okres finansowania kończy się 31 grudnia 2023 r.

"Szybka komercjalizacja pierwszego biurowca i duże zainteresowanie najemców wynajmem w drugim budynku potwierdzają potencjał biznesowy Katowic, a także dobrą markę Echo Investment oraz świetną lokalizację i jakość projektu. Cieszymy się, że również Bank Pekao wierzy w jego sukces i poprzez swój udział finansowy wspiera nas w tworzeniu nowego fragmentu miasta oraz budowaniu doskonałej przestrzeni do współpracy i podejmowania codziennych zawodowych wyzwań. Bank Pekao jest naszym wieloletnim partnerem, finansującym projekty deweloperskie - na przykład budowę Biur przy Willi i Biur przy Warzelni w kompleksie Browary Warszawskie, na które otrzymaliśmy kredyt w kwietniu 2019 roku" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Echo Investment Maciej Drozd, cytowany w komunikacie.

Face2Face Business Campus to kompleks biurowy, który powstaje w Katowicach. W jego skład wchodzą dwa budynki biurowe: 7-kondygnacyjny o powierzchni 20 tys. m2 oraz 15-kondygnacyjna wieża o powierzchni 26 tys. m2. Najemcy wprowadzą się do pierwszego budynku Face2Face w IV kwartale 2019 roku, natomiast drugi budynek będzie gotowy rok później. Docelowo, w obu budynkach kompleksu będzie pracować około 5 tys. osób.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)