"Ostatnio wiele dzieje się na polskim rynku gier, i choć nieco mniej w reprezentowanym przez nas sektorze gier mobilnych, nasza spółka działa na najwyższych obrotach. Nasze przychody systematycznie się zwiększają, a akcjonariusze zaczynają już korzystać z naszego sukcesu - w czerwcu wypłaciliśmy, pierwszą w trakcie naszej obecności na GPW i od razu najwyższą w historii spółki dywidendę. Nasza flagowa gra – Fishing Clash jest cały czas rozwijana, na bieżąco monitorujemy jej performance i wprowadzamy nowe elementy i ulepszenia. Wild Hund i Let's Fish przynoszą stabilny przychód. Dużą uwagę przykładamy do naszej najnowszej gry - Golf Rush. Po soft launchu na kilku wybranych rynkach, gra jest obecnie w fazie dopracowywania - na podstawie pozyskanych informacji o preferencjach graczy pracujemy intensywnie nad detalami gry, które mają istotne znaczenie i mogą zapewnić jej sukces. Gra jest rozwijana zgodnie z założonym przez nas harmonogramem. Ponadto zgodnie z zapowiedziami, pracujemy nad dwoma nowymi tytułami dla kobiet oraz grą hobbystyczną opartą na naszych doświadczeniach outdoorowo - symulacyjnych z Fishing Clash" - powiedział wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.



"Zgodnie z zapowiedziami dążymy do zrównoważenia kosztów marketingu vs efekty, czyli pozyskiwanie nowych graczy. Nakłady i budżety marketingowe są przez nas monitorowane i dostosowywane na bieżąco do potrzeb, co jest standardem w naszej branży" - dodał.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)