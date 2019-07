ML System widzi potencjał na rynkach eksportowych, m.in. w USA



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - ML System oczekuje, że praca nad dywersyfikacją oferty produktowej oraz rozwój technologiczny będą motorami wzrostu na rynkach eksportowych, poinformował ISBnews prezes Dawid Cycoń. Wśród krajów o szczególnym potencjale dla spółki wymienił USA.

"Wśród nowych rynków zbytu spółki w ostatnim czasie pojawiły się m.in. Niemcy, Austria i Chorwacja. Perspektywicznym rynkiem jest dla nas także USA, gdzie widzimy bardzo duży potencjał sprzedażowy naszych produktów" - powiedział Cycoń w rozmowie z ISBnews.

"ML System planuje rozwój sprzedaży eksportowej w oparciu o współpracę z lokalnymi partnerami, tj. firmami wykonawczymi, szczególnie specjalizującymi się w montażu fasad aluminiowo-szklanych lub fotowoltaicznych, biurami projektowymi oraz architektami. Na wybranych rynkach firma będzie mieć swoich przedstawicieli, zatrudnionych w ML System. W Niemczech z kolei, ze względu na specyfikę tego rynku, spółka dostrzega szansę wzrostu w oparciu o model OEM (produkty byłyby wytworzone przez ML System, ale sprzedawane pod inną marką)" - wyjaśnił prezes.

Cycoń podkreślił, że ML System systematycznie realizuje plan ekspansji zagranicznej. W ramach rozwoju potencjału eksportowego, w grudniu 2018 r. firma rozpoczęła sprzedaż gamy produktów fotowoltaicznych do strategicznego partnera, który będzie odpowiedzialny za promocję i dystrybucję oferty ML System w Australii i Nowej Zelandii.

"Intensyfikujemy ofertowanie naszych produktów w Chorwacji, czego efektem jest prestiżowy projekt akademika w Osijeku, w którym szklane elewacje budynku będą generowały energię z modułów fotowoltaicznych" - dodał.

W I kwartale 2019 r. spółka dostarczyła moduły fotowoltaiczne na fasadę wentylowaną budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły na fasadę wentylowaną budynku prywatnego w Szwajcarii. Ponadto, w okresie 14-16 maja, produkty ML System były prezentowane na jednych z największych targów budowlanych w Australii i Oceanii - "Design Build (Sydney)". Zainteresowanie produktami firmy podczas wydarzenia było znaczące, będzie ona dążyć do realizacji projektów komercyjnych w tym regionie, wskazał prezes.

Przypomniał, że w I kwartale 2019 r. sprzedaż zagraniczna ML System wyniosła 0,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku była ona śladowa. Udział sprzedaży zagranicznej w ogólnych obrotach w analizowanym okresie wyniósł 2,9% w porównaniu z 1,6% w całym 2018 r.

"Już teraz, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV [building integrated photovoltaics] na świecie. Oczekujemy, że praca nad dywersyfikacją oferty produktowej oraz jej rozwój technologiczny będą motorami wzrostu na rynkach eksportowych. Istotnym wsparciem w rozbudowie potencjału zagranicznego są także zmiany legislacyjne, obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie czy rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię" - powiedział Cycoń.

Spółka niedawno informowała o otrzymaniu patentu na wynalazek pod nazwą fotoniczna szyba zespolona. Rozwiązanie łączy ze sobą trzy funkcje: produkcji energii, oświetleniową (efekt luminescencyjny) oraz grzewczą (wewnętrzna warstwa). Szyba znajdzie zastosowanie w wyposażeniu okien, świetlików czy ścian fasadowych. Ponadto może być wykorzystana w produkcji Quantum Glass, a więc szyb z powłoką z kropek kwantowych. Projekt ten został wskazany jako jeden z kamieni milowych rozwoju spółki podczas ubiegłorocznego debiutu giełdowego.

"Inwestycje w B+R stanowią trzon biznesu ML System. Wystarczy wspomnieć, że przy zatrudnieniu wynoszącym 143 osoby na koniec marca 2019 r., 25 osób to kadra B+R, która nieustannie pracuje nad rozwojem potencjału spółki w ramach dedykowanego laboratorium. Wartość zrealizowanych przez ML System projektów B+R wynosiła na koniec marca 2019 r. blisko 40 mln zł" - skomentował prezes.

"Równolegle do rozbudowy potencjału B+R pracujemy nad poszerzeniem możliwości wytwórczych. W lutym 2019 r. ML System podpisał z firmą Skawald kontrakt o wartości 10,2 mln zł na generalne wykonawstwo nowej hali o łącznej powierzchni ponad 3,6 tys. m2. Jej budowa, która zgodnie z umową zakończy się do 30 listopada 2019 r., jest częścią realizacji projektu Quantum Glass, którego celem jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Kolejnym krokiem będzie wyposażenie przestrzeni produkcyjnej w nowoczesne maszyny. Uważamy, że dzięki projektowi Quantum Glass zrewolucjonizujemy nie tylko rynek BIPV, ale również szkła budowlanego, którego szacunkowa wartość w Polsce wynosi 24 mld zł" - kontynuował prezes.

Przypomniał, że ponadto, w ramach projektu Ultra PV, spółka rozpoczęła pilotażową produkcję ultralekkich modułów. Produkt w formie żaluzji znajdzie zastosowanie jeszcze w tym roku, na budynku dydaktycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"Ultra lekkie moduły idealnie sprawdzą się także w przemyśle jachtowym, realizujemy już pierwsze zamówienie komercyjne w tym obszarze" - dodał szef ML System.

Z kolei celem realizacji projektu Idea Lab jest opracowywanie nowych produktów i usług, które przyczynią się do zwiększenia wydajności, żywotności oraz rozszerzenia możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku BIPV i Smart City. Spółka realizuje zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i prowadzi prace nad wstępna parametryzacją i odbiorami urządzeń, wyjaśnił.

"Potencjał wzrostu, oprócz rynku BIPV, dostrzegamy także w branży mobility i militarnej. Dbałość o ochronę własności intelektualnej jest dla nas kluczowa, stąd należy się spodziewać kolejnych patentów w najbliższej przyszłości, także w wyżej wymienionych obszarach. Najważniejszymi dla spółki są zastrzeżenia z obszaru technologii kropek kwantowych, nanowarstw i ultracienkich szyb. Ostatni patent idealnie wpisuje się w strategię rozwoju spółki, opartej o produkty fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami" - podsumował Cycoń.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

