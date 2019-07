Dom Development: Popyt nie osłabł, wzrost cen mieszkań wyhamował w II kw. br.



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Dom Development po podsumowaniu swoich wyników sprzedażowych za II kw. 2019 r. ocenia, że popyt na mieszkania nie słabnie, a wzrost cen spowalnia, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

"W II kwartale 2019 roku na rynku mieszkaniowym można było zaobserwować wyhamowanie wzrostu cen, pomimo niesłabnącego popytu. Grupa kapitałowa Dom Development S.A. utrzymywała stabilny, wysoki poziom sprzedaży, osiągając przyjęte cele i założenia, przede wszystkim za sprawą rozbudowanej oferty i wysokiej jakości świadczonych usług" - napisał Szanajca w komentarzu.

"Zainteresowanie nowymi mieszkaniami pozostawało na wysokim poziomie, szczególnie wśród osób kupujących nieruchomości na własne potrzeby. Utrzymujące się niskie stopy procentowe, niskie bezrobocie i rosnące płace realne, przy dobrej dostępności kredytów hipotecznych, wpływały pozytywnie na decyzje o zakupie nieruchomości przez indywidualnych klientów. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, zakupy za gotówkę stanowiły ok. 40% sprzedaży w Dom Development S.A." - dodał.

Zarząd dewelopera ocenia, że ceny gruntów w II kwartale 2019 r. były nadal bardzo wysokie, ograniczając podaż i pogłębiając problemy wielu deweloperów. Dom Development dysponujący znacznymi zasobami gotówki i silnym bilansem, ma możliwość ich wykorzystania na zakup większych, rentownych projektów, rozbudowę swojego zdywersyfikowanego banku ziemi i sprawne uzupełnianie oferty, podkreślono.

"W minionym kwartale, odnotowaliśmy stabilizację cen większości materiałów i prac początkowych, natomiast ceny robót wykończeniowych utrzymywały się wciąż na wysokim poziomie. Grupa kapitałowa Dom Development S.A. z sukcesem realizuje już ok. połowy inwestycji poprzez własne generalne wykonawstwo i dzięki temu ma pełen nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji i bieżącą kontrolą kosztów. W ocenie zarządu, prowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób zorganizowany, zapewniający poczucie finansowego bezpieczeństwa i ciągłości pracy dla naszych podwykonawców, pozwala nam realizować projekty terminowo, przy zachowaniu ich wysokiej jakości" - czytamy dalej w komentarzu.

Nasze wcześniejsze przewidywania sprawdzają się - dzięki optymalizacji marży, możliwej za sprawą silnego popytu na nasze produkty, jesteśmy w trakcie kolejnego, bardzo dobrego dla grupy kapitałowej Dom Development S.A. roku" - podsumował Szanajca.

W II kwartale 2019 roku grupa sprzedała 836 lokali netto: 558 w Warszawie, 162 w Trójmieście i 116 we Wrocławiu. Ponadto w minionym kwartale grupa przekazała 440 lokali, o 57% mniej niż w II kwartale 2018 roku. Narastająco w I półroczu 2019 grupa sprzedała 1 762 lokale (+7% r/r) i przekazała 1 655 (+15% r/r).

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

(ISBnews)