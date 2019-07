GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum w składzie: Strabag Infrastruktura Południe (lider, 45% udziału), Budimex (45%) i Budpol (10%), warta 353,17 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w postępowaniu przetargowym na "Kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", podał Budimex.

W osobnym komunikacie GDDKiA podała, że wybór wykonawcy prac zabezpieczających na A1 to kolejny krok przybliżający do oddania do ruchu autostradowej obwodnicy Częstochowy, czyli odcinka F autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ (Rząsawa) do węzła Częstochowa Blachownia.

"Kontynuujemy działania mające na celu zabezpieczenie i dokończenie budowy tego odcinka A1. Działania te skupiają się obecnie na jak najszybszym oddaniu do ruchu ciągu głównego autostrady, z uwagi na jego newralgiczne położenie, między odcinkami A1, których budowa w najbliższym czasie zostanie zakończona" - czytamy w komunikacie Dyrekcji.

GDDKiA przypomina, że po wielokrotnych wezwaniach wykonawcy tego odcinka do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, była zmuszona do odstąpienia w kwietniu 2019 r. od umowy z konsorcjum realizującym A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Konsorcjum firm, z Salini Polska jako liderem, pomimo wielokrotnych wezwań w trybie kontraktowym, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził inwestycję niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, minister infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na ok. 225 mln zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota na jego realizację jedynie o ok. 13% przekroczy kosztorys z 2015 r., podała też GDDKiA.

"Dzięki oparciu procedury wyboru wykonawcy na trybie negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie jeszcze przed końcem sierpnia. Pozwoli to na realizację pilnych prac zabezpieczających już wykonanego zakresu inwestycji. W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Budimex S.A z Warszawy oraz Budpol Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wykonanie przedmiotu umowy za 434 402 991,17 złotych [brutto] oraz deklarując skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc i przedłużając okres gwarancji jakości nawierzchni z betonu cementowego o 5 lat" - wyjaśnia Dyrekcja.

"Zgodnie z założonym harmonogramem (przy braku odwołań) w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą. Prace zabezpieczające planowane są do zakończenia najpóźniej 15 listopada 2019 r. Przed dopuszczeniem do ruchu konieczne będzie jeszcze wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót" - czytamy dalej.

Odcinek F stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice. Zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w powiatach częstochowskim i kłobuckim na terenach gmin Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa.

W ramach tego odcinka zostaną wybudowane trzy węzły: Częstochowa Północ (Rząsawa) Częstochowa Jasna Góra (Ligota) oraz Częstochowa Blachownia, które pozwolą na skomunikowanie z drogami krajowymi, planowanej do udostępniania kierowcom najbliższym czasie, autostrady od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)