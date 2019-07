"Oto liczbowa mapa #Rodzina500Plus. Łącznie złożono blisko 1,5 mln wniosków" - taki wpis zamieściło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w piątek na Twitterze.

Z towarzyszącej mu infografiki wynika, że do 4 lipca najwięcej wniosków - 240,8 tys. złożono w województwie mazowieckim. Na kolejnych miejscach znalazły się woj. śląskie, gdzie złożono 196,4 tys. wniosków, wielkopolskie - 146,2 tys. wniosków, dolnośląskie - 124,2 tys. wniosków, małopolskie - 114,6 tys. wniosków, pomorskie - 106,1 tys. wniosków.

W woj. łódzkim złożono 89,2 tys. wniosków, kujawsko-pomorskim - 80 tys., zachodnio-pomorskim - 69,8 tys., lubelskim - 57,2 tys., podkarpackim - 56,6 tys., warmińsko-mazurskim - 55,7 tys., lubuskim - 40,5 tys., podlaskim - 36,2 tys., opolskim - 32,7 tys., świętokrzyskim - 32,4 tys. wniosków.

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Każdy, kto chce złożyć wniosek o 500 plus online, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, czyli lipiec i sierpień. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Resort rodziny przypomina, że rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od pierwszego lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (dzisiaj ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci – stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka