Nieoficjalnie: NKW PSL - propozycja zaproszenia PO do wspólnego startu w wyborach

Źródło: PAP

W sobotę Rada Naczelna PSL ma podjąć decyzję, co do formuły startu partii w wyborach. NKW PSL - jak wynika informacji PAP - rekomenduje Radzie zaproszenie PO do wspólnego startu, ale bez lewicy; jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL-Koalicja Polska.