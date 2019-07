Podczas Konwencji Programowej PiS oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach wiceszef MF i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych akcentował, że przed 2015 r. próbowano obniżać deficyt za wszelką cenę, redukując wydatki na ważne cele społeczne – także w zakresie bezpieczeństwa obywateli. „Redukcja wydatków była celem Platformy, można powiedzieć na nadmiernym, niezbilansowanym poziomie” - diagnozował Skiba.

Jak zaznaczył, w kolejnych czterech latach osiągnięto wzrost wydatków na istotne cele społeczne z prawie 6 do prawie 9 proc. PKB. „Te 3 proc. PKB nie wzięło się znikąd, to jest zwiększenie dochodów podatkowych. To wszystko dzieje się w warunkach bardzo dobrej koniunktury gospodarczej” - wskazał.

„Jeśli policzymy dokładnie, o ile wzrosło PKB, a o ile wzrosła konsumpcja, o ile wzrosły dochody Polaków między wyborami 2015 r., a pierwszym kwartałem 2019 r. - to jest to ok. 16 proc., jedna szósta. O jedną szóstą są Polacy bogatsi w ciągu tych niepełnych czterech lat” - podkreślił Skiba.

„Gdy zatem zapytamy, ile czasu potrzeba było, aby mniej więcej w podobnym stopniu osiągnąć wzrost na poziomie mniej więcej 16 proc., to był osiągnięty w czasie 7 lat w czasie rządów PO – między 2008 r. a 2015 r. Czyli siedem lat było potrzebne, żeby osiągnąć to, co teraz w niespełna cztery lata” - porównał Skiba dodając, że w tym czasie Unia Europejska rozwijała się mniej więcej o połowę wolniej.

Wiceminister wskazał przy tym, że wzrost dochodów Polaków przekłada się na wzrost dochodów podatkowych, przy czym dodatkowym elementem jest ściągalność.

Skiba zauważył, że tej sytuacji towarzyszy spadek deficytu z 3 proc. PKB do 0,4 PKB. „Nigdy Polska od początku transformacji nie miała tak niskiego deficytu” - podkreślił wiceminister akcentując, że jest to jedna z największych redukcji w całej UE. „Nikt z Unii Europejskiej nie kwestionuje sukcesu, jakim jest ograniczenie deficytu przy jednoczesnym zagwarantowaniu istotnego wzrostu wydatków” - mówił wiceszef MF.

„Nie zostało to osiągnięte wzrostem podatków, chociaż CIT został zredukowany do poziomu 9 proc. Wszystko to za sprawą obniżenia luki, wszystkich działań związanych z poprawą ściągalności. To jest niewątpliwy sukces: Polacy są bogatsi, finanse publiczne są stabilne, jest więcej wydatków na ważne cele społeczne – ta równowaga jest zachowana i to jest tak naprawdę ważny cel na kolejne cztery lata” - skonkludował Leszek Skiba.

Banaś: Walczymy o to, żeby Polacy mieli własność

Walczymy o to, żeby Polacy mieli własność, bowiem mamy tyle wolności, ile własności – mówił w sobotę minister finansów Marian Banaś podczas Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach.

Banaś mówił o zmianach organizacyjnych w służbach skarbowych i utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej w 2017 r. Powiedział, że od tego czasu do budżetu państwa trafiło dodatkowo ponad 100 mld zł.

Szef MF przypomniał, że luka VAT spadła z 24 proc. do 12 proc. na koniec zeszłego roku.

„To znaczy, że są przed nami kolejne wyzwania i my tym wyzwaniom sprostamy” – podkreślił.

„Mandat, który nam dało społeczeństwo nie został zmarnowany. Obiecujemy – wygramy, będzie jeszcze lepiej. Polska ma prawo nie tylko do wolności, która polega na mówieniu co się chce. Ale prawdziwa wolność polega również na posiadaniu własności” – tłumaczył minister.

„Tak, jak walczyliśmy w latach 70-tych, 80-tych, żeby odzyskać wolność, teraz walczymy o to, żeby Polacy mieli własność. Mamy tyle wolności, ile mamy własności. I to obiecujemy Polakom” – zakończył Banaś.

>>> Czytaj też: Wiadomo, kiedy rząd zajmie się obniżką PIT i świadczeniem 500 plus dla niepełnosprawnych