RPO nie poda się do dymisji. Bodnar zapowiada wydanie stanowiska nt. rekrutacji do szkół średnich

Źródło: PAP

Nie rozważałem podania się do dymisji, do końca kadencji został rok, dwa miesiące i jeden dzień - powiedział w poniedziałkowym wywiadzie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Zapowiedział wydanie do środy stanowiska w sprawie rekrutacji do szkół średnich.