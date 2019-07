PGE GiEK prowadzi testy elektrycznego samochodu terenowego w kopalni odkrywkowej



Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) prowadzi testy samochodu terenowego Sokół 4x4 o elektrycznym układzie napędowym na bazie Landrovera Defender, podała spółka. Pierwsza faza testów przeprowadzona została w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w ramach współpracy Południowo-Zachodniego Klastra Energii, do którego należy turoszowski kompleks energetyczny, i Zgorzeleckiego Klastra Energii.

"Grupa PGE, jako lider transformacji energetycznej, chce mieć swój istotny udział w rozwoju elektromobilności i podchodzi do tematu w sposób kompleksowy. Z jednej strony sukcesywnie rozwijamy infrastrukturę ładowania, co sprzyja wzrostowi liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach, z drugiej strony cały czas szukamy możliwości powiększania swojej floty o auta z napędem elektrycznym. Jako rozbudowana grupa energetyczna, w skład której wchodzą zarówno kopalnie, jak i elektrownie i elektrociepłownie, a także pokryty siecią obszar dystrybucyjny, który obejmuje swoim zasięgiem niemal 40% kraju, PGE to jeden wielki poligon testowy dla innowacyjnych rozwiązań i aktywnie to wykorzystujemy" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Testy są częścią realizowanego przez PGE GiEK projektu "Zaangażowanie spółki w obszarze rozwoju elektromobilności". Jego głównym produktem ma być program wymiany floty transportowej i budowa punktów ładowania.

"W PGE GiEK jako pierwsi w Polsce planujemy sprawdzić, jak poradzą sobie elektryczne pojazdy terenowe w warunkach eksploatacyjnych kopalni odkrywkowej. Obecnie jesteśmy już po pierwszej fazie takich testów w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W kolejnym etapie, który rozpoczął się 28 czerwca, pojazd będzie użytkowany przez pracowników kopalni podczas standardowych prac, które na co dzień wykonywane są przez pojazdy terenowe o podobnych parametrach"- podkreślił prezes PGE GiEK Robert Ostrowski.

PGE GiEK przeprowadziła monitoring dostępności terenowych samochodów o napędzie elektrycznym, które poradzą sobie w warunkach eksploatacyjnych kopalni odkrywkowej. Potencjalne rozwiązanie w tym zakresie posiada firma Innovation AG, która opracowała prototyp takiego samochodu. Wykorzystano w nim baterię o pojemności 85 kWh, napęd 4×4, silnik o mocy 272 KM (200 kW) i momencie obrotowym 350 Nm. Prototyp może przejechać na jednym ładowaniu ok. 200-300 km, w zależności od trudności terenu. Terenówka o nazwie Sokół 4x4 powstała w ramach działalności Zgorzeleckiego Klastra Energii.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)