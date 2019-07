"W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze OZE i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Zmiana nazwy jednej z naszych kluczowych spółek jest tego wyrazem. Z jednej strony podkreśla wszystko to, co udało nam się w tej dziedzinie już osiągnąć. Z drugiej wyznaczamy sobie dalszy, klarowny kierunek, do którego będziemy dążyć" - podkreślił cytowany w poniedziałkowym komunikacie Grzegorz Ksepko, p.o. prezesa Energi, podmiotu dominującego Grupy Energa.

Ksepko wskazał, że takie działanie to nie tylko "naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, jak również polityce rządu w obszarze wytwarzania energii".

Jak zaznaczono, Grupa Energa jest liderem programu strategicznego w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przeszło 30 proc. jej miksu wytwórczego stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 444 MW. "Spółka nadal rozbudowuje swoje instalacje wiatrowe na lądzie, rozwija projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych offshore" - czytamy.

Według spółki pozyskiwanie energii z wiatru, słońca i wody jest od paru lat nie tylko coraz bardziej opłacalnym biznesem, lecz także koniecznością. "Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych wymuszają m.in. coraz większe obciążenia finansowe nakładane na energetykę konwencjonalną, miedzy innymi w postaci opłat za uprawnienia do emisji CO2. Postęp w tej branży stymuluje także wsparcie systemowe ze strony budżetu państwa w postaci aukcji dla instalacji OZE" - zaznaczono.

Grupa Energa, jak podano, jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce oraz trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. (PAP)

autor: Magdalena Jarco