"Zgodnie z przyjętym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2019 r. dokumentem programującym rozwój infrastruktury kolejowej 'Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym. Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej' działania już są realizowane i planowane są kolejne. To przebudowa warszawskiej linii średnicowej, nowe przystanki, więcej połączeń kolejowych w stolicy, sprawne łączenie ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego i przewozów towarowych. Uwzględniamy modernizację linii i budowę nowych" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie.



Dokument zakłada m.in. powstanie nowych przystanków na linii średnicowej: Warszawa de Gaulle'a i Warszawa Solec oraz Warszawa Targówek na linii Warszawa Wschodnia - Gdańsk. Ponadto przejście podziemne między Warszawą Centralną, Warszawą Śródmieście a metrem przy rondzie R. Dmowskiego ułatwi obsługę klientów kolei i komunikacji miejskiej. PLK umożliwią powstanie łącznika bezpośrednio na stację metra - takie rozwiązanie poprawiłoby układ komunikacyjny w ścisłym centrum.



Założona jest rozbudowa linii wylotowych z Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego do układów czterotorowych, w szczególności: Warszawa - Otwock, Warszawa - Legionowo, Wołomin - Tłuszcz, Warszawa - Sulejówek Miłosna, Warszawa - Piaseczno. Rozbudowa pozwoli na przejazd do kilkunastu pociągów więcej w godzinie oraz możliwość realizacji cyklicznego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, dodano.



Nowe możliwości będą po planowanej w nowej perspektywie finansowej budowie nowych linii: Warszawa Choszczówka - Nasielsk - Kątne, Warszawa Wschodnia - Zielonka, Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź oraz modernizacji linii do Konstancina Jeziornej, wymieniono także.



"Master plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej" wskazuje też potrzebę budowy po 2027 roku nowej linii średnicowej - jedynym z możliwych przebiegów jest Warszawa Wileńska/Warszawa Gdańska - Warszawa Główna/Warszawa Służewiec, wyjaśniono.



"Przewidywane jest zapewnienie odpowiedniej liczby stacji w celu sprawnego wyprzedzania pociągów towarowych przez szybsze pociągi pasażerskie. Układ linii ma zapewniać przejazd pociągów towarowych bez straty czasu ze względu na ograniczoną przepustowość. Liczba torów i ich wyposażenie będzie dostosowana do potrzeb obsługi bocznic, terminali ładunkowych, centrów logistycznych aglomeracji warszawskiej" - podsumowano.



PKP PLK przeprowadziły analizę linii kolejowych w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Szczegółowe badania objęły miasto i odcinki linii w promieniu ok. 100 km od stolicy. Uwzględniono wzrost liczby mieszkańców, niewydolność układów drogowych, konieczność pogodzenia ruchu kolejowego aglomeracyjnego, regionalnego, dalekobieżnego i towarowego oraz potrzebę dostosowania linii do rzeczywistych potrzeb przewozowych.

>>> Czytaj też: PKP PLK planują podpisać w tym roku umowy wartości ok. 14 mld zł