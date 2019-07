"Na EUR/PLN obserwujemy we wtorek dalszy wzrost kursu powyżej 4,26. Nie spodziewam się kontynuacji tych wzrostów. W okolicy poziomu 4,26 - 4,27 znajdują się silne lokalne opory. Na eurodolarze nie widzimy większych ruchów, co również powinno przyczynić się do stabilizacji złotego. Rynki oczekują na środowe przemówienie szefa FED. Jeżeli jego wypowiedź potwierdzi możliwość obniżenia stóp procentowych w Stanach już w lipcu, to powinno umocnić złotego i przynieść dalsze spadki rentowności SPW" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING, Piotr Popławski.

W tym tygodniu nastąpią przesłuchania prezesa Fedu Jerome'a Powella w Kongresie. W środę Powell będzie zeznawał przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów, a w czwartek przed komisją bankową Kongresu. Wysłuchania prezesa Fedu w Kongresie to standardowa procedura, która ma miejsce raz na pół roku.

W środę o 20.00 planowana jest publikacja "minutek" z ostatniego posiedzenia FOMC, a w czwartek i piątek opublikowane zostaną dane o czerwcowej inflacji w USA.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu obserwujemy korzystną podaż i duży popyt krajowych banków na polskie SPW, co powinno przełożyć się na dalszy spadek ich rentowności. W perspektywie tego tygodnia widzimy możliwość spadku rentowności o 2 pb na długim końcu" - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,049 proc., a niemieckich -0,358 proc.