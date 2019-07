Salvini, odnosząc się do środowych głosowań nad wyborem szefów i wiceszefów komisji w Parlamencie Europejskim, oświadczył w rozmowie z dziennikarzami w Rzymie: "Przykro mi, że w Europie rozdają stanowiska od prawa do lewa. Partia Demokratyczna, Forza Italia, Ruch Pięciu Gwiazd, Bracia Włoch; stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących dla wszystkich". Lider Ligi wymienił wszystkie pozostałe włoskie ugrupowania, które mają przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

"Jedyna wykluczona siła to Liga" - zaznaczył Matteo Salvini, którego ugrupowanie należy w PE do grupy politycznej Tożsamość i Demokracja. "To jest haniebne i to obraza dla demokracji: to najgorszy sposób rozpoczynania tej nowej Europy" - stwierdził.

Włoski wicepremier dodał: "Oczywiście jeśli oni chcą nas wykluczyć albo zastraszyć, pomylili się i trafili nie na te osoby". Jak stwierdził, jest to "rasizm albo wykluczenie ideologiczne lub uprzedzenie".

Eurodeputowani z Włoch otrzymali dwa stanowiska przewodniczących komisji i pięć funkcji wiceprzewodniczących.

Szefem Parlamentu Europejskiego jest Włoch, David Sassoli z frakcji Socjalistów i Demokratów.(PAP)