Węgry: Czaputova apeluje do krajów V4 o ochronę praworządności

Źródło: PAP

Nowa prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zaapelowała w czwartek w Budapeszcie do krajów Grupy Wyszehradzkiej o ochronę praworządności, by nie były one postrzegane jako państwa "osłabiające Unię Europejską".