Vivid Games ma umowę z QubicGames dot. portingu gier na Nintendo Switch



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Vivid Games zawarł umowę ramową z QubicGames w zakresie portingu i dystrybucji gier na platformie Nintendo Switch, podała spółka.

"Na podstawie umowy QubicGames przygotuje przeznaczone do dystrybucji na platformie Nintendo Switch wersje (tzw. porty) gier z segmentu mid-core: 'Space Pioneer' i 'Gravity Rider Zero' oraz 6 wybranych gier z segmentu casual. Gry będą publikowane na platformie Nintendo Switch na kontach QubicGames i Vivid Games zarządzanych przez QubicGames. Umowa pozostawia możliwość rozszerzenia listy gier o kolejne tytuły w późniejszym okresie" - czytamy w komunikacie.

Pierwsze tytuły trafią do dystrybucji na platformie Nintendo Switch jeszcze w 2019 roku, dodano w informacji.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

