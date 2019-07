Prezes PKN Orlen: Fuzja z Lotosem jest korzystna dla firm i polskiej gospodarki



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Planowana fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos będzie korzystna dla obu firm, ale także dla Pomorza i dla całej polskiej gospodarki, wskazał prezes Orlenu Daniel Obajtek, odnosząc się do zapowiedzi Platformy Obywatelskiej (PO), że w przypadku wygranej PO w jesiennych wyborach parlamentarnych do fuzji nie dojdzie.

"Aby zbić kapitał polityczny @Platforma_org jest gotowa poświęcić dobro polskiej gospodarki. Warto pamiętać, że zysk @PKN_ORLEN w ciągu ostatnich trzech lat był ponad 6-krotnie wyższy niż w ciągu ośmiu lat rządów poprzedniej ekipy. Fuzja #PKNLTS jest korzystna dla obu firm, Pomorza i polskiej gospodarki. Warto myśleć o niej w szerszym, niż tylko polityczny, kontekście. Europa proces konsolidacji sektora paliwowego ma już dawno za sobą i my również musimy wzmacniać naszą pozycję konkurencyjną" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

"PKN Orlen jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Przez ponad trzy ostatnie lata, czyli 2016 - I kwartał 2019 wypracował 19,3 mld zł zysku netto, wobec zaledwie 2,9 mld zysk za osiem lat (2008-1015) w czasie rządów PO. To efekty zarówno wprowadzonych zmian w zarządzaniu, jak i dobrej kondycji polskiej gospodarki" - powiedział ISBnews Obajtek.

Podkreślił, że optymalizacja kosztowa, restrukturyzacja, ambitne inwestycje rozwojowe budowały przewagę konkurencyjną PKN Orlen, wzmacniając jego pozycję tak na rodzimym, jak i międzynarodowym rynku. Dzisiaj jest ostatni moment i szansa na zbudowanie prawdziwego polskiego czempiona, który będzie mógł konkurować z zagranicznymi z korzyścią zarówno dla akcjonariuszy, jak i polskiej gospodarki, wskazał.

"Jeden silny podmiot to możliwość skutecznego konkurowania na wymagającym, globalnym rynku, poprawa bezpieczeństwa krajowej gospodarki w obszarze paliw i energii, a także szansa na zwiększenie inwestycji ukierunkowanych na rozwój" - podsumował prezes w wypowiedzi dla ISBnews.

Kilka dni temu także pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówił, że fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos może być ważna z punktu widzenia konkurencji całej polskiej gospodarki.

3 lipca br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Wniosek ten inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Pod koniec listopada 2018 r. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej (KE) wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. Spółka podała wówczas, że liczy na uzyskanie zgody KE do połowy 2019 r.

W końcu lutego 2018 r. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Przewidywalny scenariusz zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania na akcje Lotosu do poziomu 66% w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

