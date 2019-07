"Po wyraźnej przecenie złotego wobec euro z początku tygodnia, potencjał do jego dalszej deprecjacji wydaje się być ograniczony. Co prawda publikowane w przyszłym tygodniu dane o produkcji sprzedanej przemysłu mogą wskazywać na mniejszy wzrost niż w maju, ale wpływ tych danych na osłabienie złotego powinien być niwelowany przez gołębie nastawienie FED i EBC. W efekcie może to powstrzymywać złotego przed osłabieniem. Oczekujemy, że w najbliższych dniach kurs złotego wobec euro będzie utrzymywał się na poziomie zbliżonym do obecnego" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP, Jarosław Kosaty.

W poniedziałek o godz. 10.00 GUS poda dane o inflacji w Polsce. Z kolei w środę opublikuje dane z rynku pracy, a w czwartek dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu.

RYNEK DŁUGU

"Zakładamy, że ostatnie niewielkie wzrosty rentowności nie zostaną w kolejnym tygodniu utrzymane. Przejściowo może dojść do lekkiego spadku na średnim i długim końcu krzywej rentowności. Dochodowości 10-letnich polskich SPW mogą spaść do poziomu 2,20 proc. Głównymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na polskie SPW pozostają wydarzenia na rynkach bazowych i polityka monetarna FED oraz EBC. Wpływ licznych publikacji krajowych danych w przyszłym tygodniu nie będzie istotny. Oczekiwane są nieco niższe odczyty niż dane za maj, a ich publikacja nie powinna wywrzeć presji na krzywą rentowności" - powiedział PAP Biznes strateg rynku długu PKO BP, Arkadiusz Trzciołek.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji wynoszą 2,129 proc., a niemieckich -0,256 proc.