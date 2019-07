NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 21% firm - o 0,7 pkt proc. mniej kw: kw



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Nowe inwestycje w III kwartale br. zamierza rozpocząć 21% badanych firm, tj. mniej o 0,7 pkt proc. kw/kw, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Spadło m.in. zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami, które jest obecnie najniższe od 2013 r. (spadek o 0,7 pkt proc. kw/kw - do 21%). Zjawisko to, w wymiarze sektorowym, było jednak ograniczone głównie do przetwórstwa przemysłowego. W pozostałych branżach wskaźnik nowych inwestycji na ogół lekko poprawiał się. Jednocześnie silnie obniżył się optymizm w planach zmiany skali inwestycji, zarówno tych o horyzoncie kwartalnym, jak i obejmujących perspektywę całego bieżącego roku" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Bank centralny zaznaczył, że w efekcie obydwie prognozy są obecnie najsłabsze od 2016 r.

"Wszystkie powyższe elementy złożyły się ostatecznie na dalsze obniżenie w próbie syntetycznego indykatora optymizmu inwestycyjnego (OPTIN) do bardzo niskiego poziomu (najniższy kwintyl rozkładu). Zmiana ta wpisuje się w negatywny trend wskaźnika" - czytamy także.

Według NBP, wyraźnie obniżyły się prognozy sektora prywatnego odnośnie zmian skali planowanych inwestycji, zwłaszcza te odnoszące się do perspektywy najbliższego kwartału (saldo planowanych zmian skali kwartalnych inwestycji po raz pierwszy od 2013 r. spadło poniżej neutralnego poziomu zerowego). W planach o zasięgu całorocznym również nastąpiło wyraźne osłabienie, ale prognozy pozostały dodatnie. Relatywnie stabilne w sektorze prywatnym pozostaje natomiast zainteresowanie nowymi inwestycjami, w którym wyniki w ostatnim okresie oscylują wokół średniej długookresowej, a w III kw. ukształtowały się nieco poniżej tego poziomu.

"Przedsiębiorstwa publiczne nadal utrzymują wysoki poziom optymizmu w planach inwestycyjnych, a pewne wahania ocen z kwartału na kwartał odbywają się nadal na wysokim poziomie. W szczególności bardzo optymistyczne są oczekiwania dotyczące rocznej dynamiki nakładów zaplanowanych na cały 2019 r." - czytamy także.

W czerwcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2597 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

