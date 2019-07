Euro Styl uruchomił sprzedaż 97 lokali w nowej inwestycji Dawna Poczta w Gdańsku



Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Euro Styl z Grupy Dom Development uruchomił sprzedaż 97 lokali (mieszkań i loftów) w ramach nowej inwestycji - Dawna Poczta, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Mickiewicza, podała spółka. Przekazanie kluczy zaplanowano na III kwartał 2021 r.

"Dolny Wrzeszcz stale się zmienia i przyciąga uwagę stylową, eklektyczną architekturą oraz ciekawą atmosferą. Ta jedna z najstarszych dzielnic Gdańska, dzięki stałej rewitalizacji, stała się atrakcyjnym miejscem do życia i spędzania czasu wolnego. Dawna Poczta to inwestycja, która wpisuje się w metamorfozę dzielnicy. Dzięki połączeniu historycznej architektury z nowoczesną aranżacją tworzymy wyjątkową przestrzeń z otwartym patio zachęcającym do spotkań i integracji. Piękny, szklany czterospadowy dach budynku poczty to charakterystyczny element inwestycji nawiązujący stylem do zabytkowej konstrukcji z 1929 roku" - powiedziała dyrektor sprzedaży Euro Styl Ewa Nowicka, cytowana w komunikacie.

W dwóch czteropiętrowych budynkach powstaną 92 mieszkania, 1-, 2-, 3-, i 4-pokojowe o metrażach od 25,44 m2 do 108,91 m2 oraz 9 lokali usługowych o powierzchniach od 37,51 m2 do 93,36 m2.

W zabytkowym budynku poczty znajdzie się 5 dwupoziomowych, stylowych loftów z doświetlającymi przestrzeń świetlikami dachowymi o powierzchniach od 38,10 m2 do 108,91 m2.

Ceny lokali mieszkaniowych sięgają od 347,2 tys. zł do 1,2 mln zł, a lokali usługowych od 596,4 tys. zł do 1,1 mln zł, podano także.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

(ISBnews)