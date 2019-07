Zdaniem wicepremiera Jurija Borysowa, sektor obronny nie ma wystarczająco dużych środków na inwestycje w niezbędne nowe technologie. Polityk zaapelował do rosyjskiego prezydenta o spłatę zadłużenia, bowiem wynosi ono około 30 mld dol. Roczny koszt spłaty zadłużenia pokrywa się więc z grubsza z rocznymi zyskami generowanymi przez sektor zbrojeniowy.

Znaczna część złych długów została zaciągnięta lata temu i zdaniem analityków oraz urzędników nigdy nie zostanie spłacona. Jest to skutek błędów w zarządzaniu i nieefektywności w prowadzeniu firm, głównie państwowych. Problemy sektora zbrojeniowego zaczęły być mocno odczuwalne w latach 2017-18, gdy Kreml ograniczył wydatki na obronność, głównie za sprawą mocno spadających cen ropy naftowej.

Podstawowym problemem sektora obronnego jest sposób, w jaki Rosja finansuje swoje duże zakupy broni. Kreml nie dostarcza funduszy na zakup nowych systemów, dopóki nie zostaną one ukończone, zmuszając producentów do finansowania prac nad nimi komercyjnymi kredytami z banków, zwykle w ramach gwarancji rządowych. Jednak oprocentowanie tych kredytów wynosi średnio około 10 proc. w skali roku, więc koszty obsługi długu są dla firm ogromne.

Firmy zbrojeniowe w Rosji są źle zarządzane. Do ich największych grzechów należą przeszacowywanie własnej wartości, składanie zbyt niskich ofert w przetargach, inwestowanie w projekty o ujemnej stopie zwrotu czy błędy w pomiarze kosztów przeniesienia systemów zbrojeniowych do fabrycznej produkcji. Do tego dochodzą opóźnienia w płatnościach ze strony zagranicznych kupców rosyjskiej broni, którzy obawiają się amerykańskich sankcji.

Kreml planuje umorzenie najtrudniejszych do spłaty kredytów o wartości około 3,2 mld rubli. Zostaną one przeniesione do specjalnego państwowego banku, którego zadaniem będzie obsługiwanie sektora obronnego. Największymi kredytodawcami branży są wielkie banki Sberbank PJSC and VTB Bank PJSC. W zeszłym tygodniu rosyjskie Ministerstwo Finansów odmówiło dofinansowania na prośbę Borysowa sektora obronnego w kwocie około 10 mld dol.

W 2016 roku Kreml wydał około 12,7 mld dol. na spłatę zadłużenia zbrojeniówki, co umożliwiło wzrost wydatków na nią w tym roku.

