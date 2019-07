Piontkowski: Mam nadzieję, że do końca tygodnia będzie informacja nt. przesunięć w budżecie

Źródło: PAP

Mam nadzieję, że do końca tygodnia będziemy mieli informację od ministra finansów, żebyśmy mogli pokazać skąd w budżecie zostaną przesunięte środki do subwencji oświatowej przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli - powiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.