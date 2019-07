Ultimate Games liczy na 'znaczące zwiększenie' wyników w II półroczu



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Ultimate Games liczy na "znaczące zwiększenie" wyników w II półroczu 2019 roku z uwagi na zbliżające się premiery gier, podała spółka. W tym roku planowany jest także debiut na głównym parkiecie GPW.

"Cały czas intensywnie pracujemy nad nowymi produkcjami i są one ciepło przyjmowane przez rynek. Kluczowe dla spółki będzie jednak drugie półrocze, w który odbędzie się najwięcej premier, co w naszych założeniach wpłynie na istotny wzrost wyników finansowych. Dodatkowo w tym okresie na zyski będą miały wpływ także przychody z premier gier na Nintendo Switch, wydanych w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku" - powiedział CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych szacunków, w I połowie 2019 roku spółka zarobiła 1,85 mln zł netto przy przychodach rzędu 3,38 mln zł. Wpływ na wzrost wyników finansowych miały liczne premiery mniejszych produkcji oraz stałe zyski generowane przez gry wędkarskie, takie jak m.in. "Ultimate Fishing Simulator" w wersji na PC i Mobile, wskazano w komunikacie.

"Zarząd spółki planuje rok do roku wykazywać stałe wzrosty w wynikach finansowych. W najbliższych planach, oprócz przeniesienia się z NewConnect na rynek główny GPW, znajduje się także podpisanie wielu kolejnych umów i wydawanie dużej liczby nowych gier. W 2019 roku Ultimate Games S.A. zamierza wydać ponad 50 gier, zarówno nowe produkcje, jak i porty wydanych już tytułów na nowe platformy" - czytamy dalej.

Wśród nich znajdują się m.in. "Unlucky 7" (PC), "Bakery Simulator" (PC), "Woodzone" (PC) czy "Deadliest Catch: The Game" (PC), tworzone w ścisłej współpracy z Discovery Channel. Rok ten zapowiada się więc dla spółki rekordowo, zarówno pod kątem liczby tytułów, jak i związanych z ich wydaniem przychodów oraz zysków, podsumowano w informacji.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)