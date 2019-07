Komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie został przyjęty w drodze pisemnej w środę po południu. Kolegium komisarzy zajmowało się tym tematem na wtorkowym posiedzeniu w Strasburgu.

Nowe podejście ma zostać przedstawione unijnym ministrom ds. europejskich w czwartek przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. "Trybunał Sprawiedliwości ostatnio potwierdził, że praworządność jest kluczowa dla funkcjonowania UE. Jej waga jest też uznawana przez zdecydowaną większość obywateli UE. Jednak w ciągu ostatnich pięciu latach była ona atakowana na kilka sposobów" - podkreślił Timmermans cytowany w komunikacie KE.

"Komisja Europejska ciężko walczyła, aby oprzeć się tym atakom za pomocą dostępnych nam narzędzi i będziemy to dalej robić. Dzisiaj postanowiliśmy wzmocnić nasz zestaw narzędzi, aby promować, chronić i egzekwować rządy prawa" - dodał wiceszef KE.

Inicjatywy, które zaproponowała KE, pogrupowane są w trzy obszary: promowanie kultury praworządności, zapobieganie problemom i efektywne odpowiadanie, gdy pojawią się naruszenia.

Komisja Europejska przeszła w środę do drugiego etapu postępowania o naruszenie prawa unijnego wobec Polski w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. To krok w kierunku skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE 3 kwietnia. Jej zdaniem rozwiązania przyjęte przez władze w Warszawie podważają niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polski rząd dostał dwa miesiące na udzielenie szczegółowych wyjaśnień. W związku z tym, że KE uznała je za niesatysfakcjonujące, Komisja przeszła do drugiego etapu postępowania, wysyłając uzasadnioną opinię, czyli formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z prawem UE.

Zgodnie z tą procedurą jeśli państwo członkowskie nie skoryguje naruszenia przepisów (zazwyczaj daje się na to dwa miesiące), Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

