Boryszew: Złożono dokumentację ws. wykupu pozostałych akcji Impexmetalu



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Wskazany przez Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Impexmetal oraz Boryszew akcji Impexmetalu, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew.

"Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Impexmetal mają być wszystkie akcje Impexmetal, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia [...] tj. łącznie 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniających do wykonywania 10 700 617 głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal" - czytamy w komunikacie.

O zamiarze przeprowadzenia przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Impexmetal posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Boryszew informował 16 maja 2019 r.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)