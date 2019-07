20. ognisko ASF w Polsce w tym roku stwierdzono w gospodarstwie położonym w gminie Cegłów, w powiecie mińskim (w województwie mazowieckim), w którym utrzymywano 3347 świń. Jak do tej pory, jest to drugie co do wielkości stado, które zostało zaatakowane przez wirusa.

21. ognisko stwierdzono na terenie województwa lubelskiego, w gminie Niemce, w powiecie lubelskim, gdzie znajdowało się 338 świń.

Wystąpienie tej choroby potwierdziło w obu przypadkach krajowe laboratorium referencyjnego ds. ASF, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Oba gospodarstwa znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami.