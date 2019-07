Erbud zrealizuje dla Bouygues IP inwestycję w Poznaniu za 83,14 mln zł netto



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na wykonanie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem przy ul. Milczańskiej w Poznaniu za ryczałtowo 83,14 mln zł netto, podała spółka.

Inwestorem jest Bouygues Immobilier Polska. Termin realizacji przypada na okres 19 lipca 2019 r. - 21 lipca 2021 r., podano w komunikacie.

"W obu sześciokondygnacyjnych budynkach znajdzie się łącznie 318 mieszkań. [...] Erbud S.A. i Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. są długoletnimi partnerami biznesowymi. Soleil de Malta to już kolejny projekt obu podmiotów. W przeszłości zrealizowały one wspólnie m.in. osiedle Ogrody Kabackie przy ul. Stryjeńskich w Warszawie czy budynek mieszkalny Épique przy ul. Czechowa na warszawskich Bielanach" - czytamy dalej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

