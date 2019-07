Artifex Mundi: Premiera early access 'Hot Shot Burn' na PC odbędzie się 15 VIII



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Artifex Mundi zdecydowało o rozpoczęciu dziś kampanii promocyjno-marketingowej gry "Hot Shot Burn" oraz o ustaleniu daty premiery na 15 sierpnia 2019 r., podała spółka. W tym terminie gra zostanie wydana w formule wczesnego dostępu (tzw. early access) w wersji na platformę PC za pośrednictwem platformy Steam. Gra będzie komercjalizowana w modelu premium.

"Przejście gry z fazy wczesnego dostępu do wersji pełnej oraz wydanie gry na PC i konsole planowane jest na pierwszą połowę 2020 r., o czym spółka poinformuje w osobnych komunikatach" - czytamy także w komunikacie.

"Hot Shot Burn" (wcześniejsza nazwa "Outlaws") to top down arena shooter dla 2-4 graczy, inspirowany wizualnie przez popularne animowane seriale, takie jak "Rick and Morty" i "Final Space". Dodatkowo na ścieżce dźwiękowej gry znajdą się popularne utwory ze sceny synthwave. Gra umożliwia prowadzenie rozgrywki w trybie offline oraz online, a także dowolną kombinację powyższych (np. 2 graczy na kanapie + 2 graczy online). Gracze walczą przeciwko sobie wcielając się w gwiezdnych gladiatorów, z których każdy posiada własną broń i zestaw unikalnych umiejętności, podano także.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 20,12 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)