KSG Agro zrestrukturyzowało zadłużenie w Landesbank Baden-Wuerttemberg



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - KSG Agro podpisało umowę restrukturyzującą zadłużenie kredytowe w niemieckim banku Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW, Bank Krajowy Badenii-Wirtembergii), podała spółka.

"Umowa dotyczy restrukturyzacji kredytu o wartości 11,5 mln euro z 29 października 2012 r. Bieżące zobowiązanie KSG Agro wynikające z tej umowy kredytowej wynosiło 8,5 mln euro oraz 1,35 mln euro odsetek. Na podstawie porozumienia, KSG Agro jest zobowiązane spłacić 33% kwoty pozostającej do spłacenia wraz z odsetkami (łącznie 3,2 mln euro), a pozostała część zadłużenia zostaje umorzona" - czytamy w komunikacie.

Środki z kredytu w LBBW zostały pozyskane przez Grupę KSG Agro w celu zakupienia od firmy Big Dutchman (niemieckiego producenta urządzeń rolniczych) wyposażenia do zakładu trzody chlewnej w miejscowości Niva Trudowa (rejon apostołowski w obwodzie dniepropietrowskim), należącej do spółki Rantier LLC z Grupy KSG Agro.

"Niemiecki bank LBBW jest kolejną dużą instytucją kredytową, która wyciągnęła do nas pomocną rękę, umarzając prawie 70% naszego zadłużenia" - powiedział przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow, cytowany w komunikacie.

"Udana restrukturyzacja zadłużenia oznacza dla nas uwolnienie kapitału obrotowego, co z kolei umożliwi nam realizację nowych projektów, zarówno w segmencie produkcji zbóż, jak i hodowli trzody chlewnej. Ponadto dalsza restrukturyzacja zadłużenia pozostaje jednym z naszych strategicznych celów w 2019 roku" - dodał.

Landesbank Baden-Wuerttemberg jest największym bankiem krajowym w Niemczech oraz największym kredytodawcą publicznym.

KSG Agro jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



(ISBnews)