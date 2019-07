"Właśnie osiągnęliśmy kolejny ważny etap w rozwoju e-administracji – 4 miliony Polaków ma już Profil Zaufany. Czekamy na więcej" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Resort przypomniał, że w 2016 r. z Profilu Zaufanego korzystało 400 tysięcy osób, głównie urzędników.

Zdaniem ministra "przyrost liczby użytkowników Profilu Zaufanego to najlepszy dowód na to, że e-administracja działa coraz lepiej". "Stale pracujemy nad tym, by przybywało spraw, które dzięki niemu możemy załatwić" – Marek Zagórski.

Dodał, że "Sejm pracuje już nad projektem ustawy wdrażającej rozwiązania dotyczące tzw. e-zdrowia. Po jej wejściu w życie pracownik przychodni, lekarz, pielęgniarka, położna - którzy otrzymają odpowiednie uprawnienia - będą mogli potwierdzać Profile Zaufane".

Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych – imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Ministerstwo zapewniło, że PZ jest tak zabezpieczony, by nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma Profil Zaufany, jest wiarygodna. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL. Można to zrobić od ręki, za darmo, w dowolnym momencie. Jest ważny trzy lata. Po tym czasie należy go przedłużyć.

Dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. To np. jedyny sposób na zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziemy historię naszych wizyt lekarskich.

Profil Zaufany można założyć w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest internet i internetowe konto bankowe. Drugim - punkt potwierdzający.

Przy wyborze punktu potwierdzającego można wybrać jeden z niemal 1,5 tys. Zanim się tam jednak wybierzemy, musimy wejść na stronę Profilu Zaufanego lub na stronę ePUAP; kliknąć "zarejestruj się" i wypełnić formularz. Punktami potwierdzającymi są np. delegatury Urzędów Wojewódzkich, urzędy gminy, urzędy skarbowe czy poczty.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta