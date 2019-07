PKN Orlen liczy na decyzję KE w sprawie fuzji z Grupą Lotos jeszcze w 2019 roku



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia udziałów Grupy Lotos zapadnie jeszcze przed końcem 2019 roku, ale dopuszcza też możliwość, że stanie się to w I kwartale 2020 roku, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

"Zakładamy, że decyzja Komisji Europejskiej nastąpi jeszcze w 2019 roku" - powiedział Protasewicz na konferencji prasowej.

"Mamy już pewne sygnały z KE, ale nie wiemy na razie, jak przełożą się one na konkretne decyzje. Dopuszczamy, że ostateczna decyzja zapadnie najdalej w I kwartale 2020 roku" - uściślił Protasewicz w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji.

Do 7 sierpnia KE powinna zająć oficjalne stanowisko w sprawie wniosku o koncentrację, złożonego przez PKN Orlen 3 lipca br. Najprawdopodobniej zapadnie wówczas decyzja o przejściu do II fazy postępowania, w trakcie której dyskutowane będą środki zaradcze, związane z koncentracją.

"Ten drugi etap powinien potrwać 90 dni, ale w określonych sytuacjach może zostać wydłużony, maksymalnie o kolejne trzy miesiące, stąd mówimy maksymalnie o I kwartale 2020 roku" - wyjaśnił Protasewicz.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)