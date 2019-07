PKN Orlen podtrzymuje plan 5 mld zł capeksu w 2019 roku



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podtrzymuje zakładany plan 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w całym 2019 roku, mimo, że w I półroczu br. realizacja była poniżej planu i wyniosła 1,7 mld zł, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

"W I półroczu wydaliśmy na inwestycje trochę poniżej planu, ale mamy nadzieję, że do końca 2019 roku plan 5 mld zł inwestycji zostanie zrealizowany" - powiedział Protasewicz na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że mogą być pewne przesunięcia niektórych inwestycji, co wynika z opóźnień części projektów, np. budowy instalacji polietylenu w czeskim Unipetrolu.

"Liczymy jednak na to, że pod koniec tego roku instalacja polietylenu PE3 w Unipetrolu zostanie uruchomiona" - zapewnił Protasewicz.

"Capex nigdy nie jest realizowany liniowo i fakt, że w I półroczu zrealizowaliśmy mniej niż połowę planu nie oznacza, że założenia na cały rok nie zostaną zrealizowane" - dodał członek zarządu Orlenu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Mamy dużo planowanych inwestycji w detalu, możliwe, że w najbliższym czasie poinformujemy o kolejnych działaniach na rynku słowackim, niedawno podpisaliśmy umowy na rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów w Anwilu, trwa inwestycja w Unipetrolu. Jestem przekonany, że nasz plan na 2019 rok zostanie zrealizowany" - podkreślił Leszczyński.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)