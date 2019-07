Konsorcjum Budimeksu ma umowę na gazociąg na Słowację za 521,5 mln zł netto



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Budimeksu (lider, 94,46% udziału) oraz Mostostalu Kraków podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na realizację "Budowy gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - granica RP" za cenę 521,48 mln zł netto, która może ulec zmianie, podał Budimex.

"Zgodnie z zapisami w umowie zamawiający na podstawie swojej jednostronnej decyzji może obniżyć wartość kontraktu maksymalnie do wartości 347 580 765 zł netto. Ostateczna wartość kontraktu będzie określona przez zamawiającego najpóźniej do 31.12.2019 r." - czytamy w komunikacie.

Termin zakończenia robót przypada 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano również.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)