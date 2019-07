Podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt "Pomoc medyczna ofiarom wojny w Syrii" Michał Woś podkreślił, że dzięki tym działaniom w 2018 roku 302 osoby, głównie kobiety i dzieci, zyskały protezy kończyn, utraconych w czasie ataków bombowych na Syrię.

"Projekt ten, warty blisko 2 mln złotych zmienił życie 302 osobom; za tę kwotę zakupione zostały protezy i sfinansowana rehabilitacja tych osób" - powiedział Woś. Jak dodał, projekt "zrealizowany został w 95 proc. ze środków budżetu państwa i we współpracy z Polską Misją Medyczną".

Podkreślił również, że projekt ten został "oceniony i nagrodzony przez jedną z brytyjskich agencji jako jeden z najlepszych projektów na świecie". To - zdaniem Wosia - „pokazuje, że polityka polskiego rządu się sprawdza, a przyjęta filozofia pomocy na miejscu jest efektywna, najlepiej szanuje tożsamość i kulturę (syryjską) oraz jest dobrze przyjmowana przez społeczności na miejscu".

Minister ds. pomocy humanitarnej poinformował, że "w tej chwili trwa procedowanie drugiego etapu pomocy medycznej dla Syrii (...) związanego z protezami, ale też z szeregiem innych" działań. Podkreślił jednocześnie, że "tu wchodzi w grę nie tylko ofiarność publiczna, ale też wielka ofiarność Polaków".

"Polska dokładnie 20 lat temu pierwszy raz stała się donatorem, a nie biorcą pomocy międzynarodowej i od tamtej pory pomagamy na skalę swoich możliwości" - wskazał Woś. "A że teraz możliwości są większe, to pomagamy w sposób dalej idący" - dodał. Podkreślił, że w ubiegłym roku polski budżet przeznaczony na wsparcie rozwojowe wyniósł ponad 2,8 mld złotych.

Zaznaczył także, iż działania Polski "pomogły już wielu osobom", ale - wskazał - potrzeby nadal są ogromne.

Projekt "Pomoc medyczna ofiarom wojny w Syrii" współfinansowany został ze środków Departamentu Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zrealizowany we współpracy z Polską Misją Medyczną. Partnerem w projekcie była także organizacja syryjskich lekarzy Balsam Medical Organization, która działa na rzecz ofiar wojny na terenie Syrii i Turcji.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Polskiej Misji Medycznej, szacuje się, że około milion Syryjczyków ma amputowane kończyny, z czego ponad 260 tys. to dzieci. Pozyskane w ramach pomocy humanitarnej fundusze pozwoliły na ponowne otwarcie centrum ortopedycznego w Termanin, w północnej Syrii. Placówka ta została zamknięta rok wcześniej ze względu na brak możliwości finansowania. Zakupiono do niej materiały do produkcji protez i sprzęt medyczny.

