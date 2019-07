Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 782 mln sztuk w I półr. 2019



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 782 mln sztuk w I połowie 2019 r. z 787 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 610 mln sztuk z 679 mln (-10% r/r).

"Sprzedaż eksportowa wzrosła o 10% w porównaniu do 6 miesięcy poprzedniego roku i wyniosła 335 mln jaj, co dało 55% całkowitego wolumenu sprzedaży (w 2018 odpowiednio: 294 mln jaj i 43%)" - czytamy w komunikacie.

Liczba kur w tym okresie wzrosła do 7,6 mln, czyli o 2% r/r.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj spadła o 8% r/r i wyniosła 0,063 USD/szt.

W okresie styczeń-czerwiec spółka przerobiła 293 mln jaj (wzrost o 5% r/r). Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 1 030 ton (spadek o 25% r/r), z czego na eksport przypadło 69%. Średnia cena przetworów suszonych spadła o 8% r/r do 4,59 USD/kg.

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła o 20% r/r do 7 035 ton ze średnią ceną wyższą o 31% r/r wynoszącą 1,43 USD/kg (-3% r/r/). Udział eksportu wyniósł 49%.

"W pierwszej połowie roku znaczny spadek cen, zarówna na Ukrainie, jak i za granicą, stworzył niekorzystną sytuację rynkową w przemyśle jajczarskim. Jednakże, spółka bezzwłocznie odpowiadała na zmieniające się warunki i właściwie dostosowała jej plan produkcyjny i sprzedażowy. Generalnie, zarząd jest usatysfakcjonowany osiągniętymi wynikami operacyjnymi w pierwszych dwóch kwartałach 2019" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)