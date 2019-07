MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł: akcja



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

Pozostali akcjonariusze Vicis posiadają łącznie 11 792 627 akcji, stanowiących ok. 9,41% kapitału i głosów spółki.

Przymusowy wykup rozpocznie się 23 lipca 2019 r. Dzień wykupu został ustalony na 26 lipca 2019 r.

Wcześniej sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki.

Na początku lipca br. ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł.

Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r.

(ISBnews)