Prezes Santander BP: 'Walczymy' o poprawę wyniku netto r: r w całym 2019 r.



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska deklaruje, że chce osiągnąć w tym roku zysk netto wyższy niż w ub.r. i "walczy" o poprawę tego wyniku, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank nadal liczy na uzyskanie zapowiadanego poziomu kosztów ryzyka oraz marży odsetkowej w tym roku.

"Ważnym elementem jest sprzedaż kredytów gotówkowych, jak i funduszy inwestycyjnych, gdzie cały czas są dobre marże. Chcemy mieć wynik lepszy i walczymy o ten lepszy wynik" - powiedział Gajewski podczas prezentacji wynikowej.

W I poł. 2019 r. bank miał 957,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1092,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podkreślił przy tym, że w ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 2,5% r/r.

W 2018 r. Santander Bank Polska odnotował 2 365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2 213,05 mld zł zysku rok wcześniej.

Koszt ryzyka kredytowego grupy w II kw. 2019 r. wyniosły 0,88% wobec 0,81% kwartał wcześniej i 0,8% rok wcześniej. Bank podkreśla, że wzrost kosztów ryzyka w II kw. br. miał charakter przejściowy.

"Nasz guidance na ten rok mówi, że koszt ryzyka kredytowego będzie wynosił ok. 80 pkt bazowych. W I kwartale mniej więcej tam byliśmy, w II kwartale jesteśmy wyraźnie wyżej. Natomiast zakładamy, że II połowa roku, oprócz tego, że przyniesie wzrost portfela, przyniesie też poprawę jakości portfela i myślę, że nominalny poziom rezerw może być niższy niż w I połowie roku. Co oznacza, że właściwie na koniec roku koszt ryzyka kredytowego nie musi być wcale daleki od tych 80 pkt bazowych. Te 80 pkt bazowych jest możliwe" - powiedział wiceprezes Maciej Reluga podczas prezentacji.

Saldo rezerw wyniosło 357 mln zł w II kw. br. wobec 263 mln zł kwartał wcześniej i 257 mln zł rok wcześniej.

Bank liczy też na poprawę marży odsetkowej, choć nie ma pewności, czy uda się osiągnąć zapowiadany na ten rok poziom 3,8%.

"Początek III kwartału, po zakończeniu większości promocji, wygląda lepiej i trend jest jasny. Ale czy osiągniemy aż 3,8% - trudno powiedzieć. To pewnie będzie wyzwanie, biorąc pod uwagę, jaki jest punkt startowy w połowie roku. Ale to też nie jest całkiem niemożliwe" - wskazał Reluga.

W II kw. 2019 r. marża odsetkowa netto wyniosła 3,46% wobec 3,47% w I kw. br. i 3,52% w IV kw. 2018 r.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)