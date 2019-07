"Przesłanki sugerują nam jednoznacznie, że uda nam się utrzymać w 2019 roku popyt inwestycyjny na poziomie co najmniej tak dobrym jak w 2018 roku, czyli powyżej 6 proc." - powiedziała minister.

Emilewicz dodała, że ma nadzieję, że uda nam się utrzymać cel ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli stopę inwestycji na poziomie 25 proc. w roku 2030.

"Zdajemy sobie sprawę, że jest to cel niezwykle ambitny, biorąc to pod uwagę, gdzie jesteśmy dzisiaj. W tym roku, jesteśmy przekonani, że powrócimy do tego dobrego poziomu 19 proc." - mówiła.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski