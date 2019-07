Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Odzyski GetBack w restrukturyzacji za czerwiec 2019 r. wyniosły 30 789 219 zł, w tym 13,09 mln wyniosły odzyski faktycznie zrealizowane, podała spółka.



"Odzyski za czerwiec 2019 r. wyniosły: 30 789 219 zł, w tym z tytułu faktycznie zrealizowanych odzysków w kwocie 13 085 651 zł oraz 17 703 569 zł z wpłat wynikających z portfeli sprzedawanych do innych funduszy własnych, które to transakcje zostały odwrócone i które w poprzednich okresach nie były wykazywane jako odzyski" - czytamy w komunikacie.



W porównaniu do poprzedniego miesiąca odzyski spadły z kwoty 14 361 220 zł za maj do kwoty 13 085 651 zł za czerwiec. Spadek odzysków o 9% spowodowany był m.in. mniejszą liczbą dni roboczych w miesiącu czerwcu oraz krótszym miesiącem raportowym funduszy w związku z zamknięciem pierwszego półrocza roku 2019, a także spowolnieniem akcji windykacyjnych na rynku rumuńskim, podano także.



GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.



