PGNiG udostępni do sieci gaz wydobywany w Gilowicach na Śląsku w II poł. 2020 r.



Gilowice, 24.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kończy testy produkcyjne na otworach Gilowice-3K i 4H w gminie Miedźna na Śląsku i w II połowie 2020 r. wydobywany tam metan skieruje do lokalnej sieci gazowniczej, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Efekty naszych prac w Gilowicach potwierdzają potencjał wydobycia metanu z pokładów węgla. Uzyskaliśmy przypływy gazu w ilościach, które uzasadniają rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji. Po raz pierwszy metan pozyskany ze skał węglonośnych trafi do sieci i będzie mógł być wykorzystany jako czysta alternatywa dla innych paliw używanych w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego według najnowszych szacunków wynoszą ok. 193 mld m3.

"Ich eksploatacja w istotny sposób zwiększy możliwości krajowego wydobycia gazu ziemnego" - dodał.

Obecny na konferencji wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że "Polska jest krajem, który bardzo zabiega, aby być bezpiecznym pod każdym względem, także dostępu do produktów energetycznych".

"Dywersyfikacja energetyczna jest jednym z podstawowych celów naszego rządu. Dzięki wykorzystaniu metanu, będziemy mieli szansę, aby zachować tę proporcję - 1/4 gazu będzie pochodziła z krajowych źródeł, pozostała część z importu, ale dzięki takim inwestycjom jak m.in. Baltic Pipe będziemy mocno dywersyfikowali dostawy z zagranicy" - powiedział Sasin.

"Wiem, że są plany budowy zbiornika gazu, który dziś jeszcze się spala, ale w przyszłości będzie dostarczany okolicznym mieszkańcom" - dodał.

Gilowice-3K i 4H to system otworów składający się odwiertu pionowego i połączonego z nim otworu horyzontalnego. PGNiG wykonało je w ramach programu Geo-Metan, którego zadaniem jest rozwój metod i technik wydobycia metanu z pokładów węgla. Wiercenia zakończono w 2018 roku, a od lutego tego roku spółka prowadzi testy produkcyjne, które mają określić potencjał produkcji metanu. Wstępne wyniki są na tyle obiecujące, że PGNiG postanowiło wybudować na terenie placu wiertniczego Ośrodek Zbioru Gazu, z którego metan trafi do lokalnej sieci gazowniczej. Ośrodek ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2020 roku.

Uruchomienie ośrodka będzie drugim przypadkiem komercyjnego wykorzystania metanu wydobytego z pokładów węgla przez PGNiG. Od kwietnia tego roku w gminie Miedźna działa generator prądotwórczy zasilany gazem z systemu odwiertów Gilowice-1 i 2H. Energia wyprodukowana przez urządzenie o mocy 0,9 MW trafia do sieci elektroenergetycznej spółki Tauron Dystrybucja, przypomnieli przedstawiciele PGNiG.

Rozwój krajowego wydobycia gazu to nie jedyny cel programu Geo-Metan, który PGNiG realizuje wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym (PIG). Metan jest obecnie poważnym problemem dla górnictwa węgla kamiennego - gaz uwalniany w trakcie prac górniczych grozi wybuchem lub zapaleniem, a jego usuwanie spowalnia tempo prac wydobywczych i podnosi ich koszty. Jednocześnie metan jest agresywnym gazem cieplarnianym, większość gazu gromadzącego się w kopalniach jest później emitowana do atmosfery. W ramach programu Geo-Metan, PGNiG i PIG chcą sprawdzić, na ile usunięcie metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem ich eksploatacji pozwoli ograniczyć te trudności. W tym celu w lutym 2019 roku PGNiG podpisało umowę o współpracy z Polską Grupą Górniczą. Umowa przewiduje wykonanie systemu otworów i ujęcie metanu z pokładów węgla należących do Kopalni Węgla Kamiennego Ruda Ruch Bielszowice. Spółki uzgodniły już plan wierceń, natomiast PGNiG wystąpiło o zgody administracyjne na rozpoczęcie prac.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

