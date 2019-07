Codzienne loty z lotniska Paryż-Charles de Gaulle do Krakowa zaczną się od 29 marca 2020 roku. Samolot Air France będzie startował z paryskiego lotniska o godzinie 9:20, aby wylądować w Kraków Airport o godzinie 11:25. Loty powrotne na nowej trasie zaplanowano w godzinach: wylot z Krakowa - 12:15 i przylot do Paryża o 14:30. Połączenie będzie obsługiwane maszyną Airbus A320 ze 168 miejscami na pokładzie w dwóch klasach: biznes (12 miejsc) i ekonomicznej (156 miejsc).

Jak zaznaczyli przedstawiciele przewoźnika, od przyszłego roku, łącznie ze stolicą Małopolski, oferta Air France z Polski do Francji będzie obejmować 41 lotów tygodniowo.

„Polska niezmiennie pozostaje ważnym rynkiem, na którym Grupa Air France KLM koncentruje swoją uwagę” - zaznaczył cytowany w komunikacie Frantisek Siling, dyrektor generalny sprzedaży Air France i KLM w Polsce.

„Kraków niezmiennie cieszy się ogromną popularnością ze strony zagranicznych turystów. Dzięki nowemu połączeniu mieszkańcy tego miasta i całej Małopolski będą teraz mogli wygodnie odwiedzić Paryż, a także przez Paryż lecieć w odlegle rejony świata, korzystając z bogatej siatki połączeń Air France” - dodał.

Według niego nowy lot Air France świetnie uzupełni obecną ofertę trzech lotów z Krakowa do Amsterdamu oferowanych przez drugiego partnera w grupie - linię KLM.

„Teraz nasi klienci będą mieli do dyspozycji cztery wygodne połączenia dziennie do portów przesiadkowych w Paryżu i Amsterdamie i pełen dostęp do wspólnej siatki połączeń Air France-KLM na całym świecie. Otwiera to liczne możliwości zarówno dla turystyki, jak i biznesu” - wyjaśnił.

Prezes lotniska Kraków Airport Radosław Włoszek wskazał, że w ostatnich latach liczba pasażerów na trasach ze stolicy Małopolski do Francji wzrosła ponad dwukrotnie, co potwierdza, że kierunki francuskie są jednymi z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się destynacji z Krakowa.

„Oferta Air France to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych pasażerów, którzy coraz częściej chcą latać do francuskiej stolicy. Kraków i Paryż to wyjątkowe miasta europejskie, które od zawsze przyciągały tłumy turystów. To także ważne punkty na mapie biznesowej. Kolejne, nowe połączenie przyczyni się więc także do dalszego rozwoju relacji gospodarczych polsko – francuskich” - zaznaczył Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, tj. o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę 7,9 mln osób.

W tegorocznym letnim rozkładzie lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe, wykonywanych przez 24 przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.(PAP)

autor: Rafał Grzyb