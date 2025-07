Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych ruszył 15 lipca 2025 r. i potrwa 3 miesiące lub do wyczerpania dostępnych środków. Budżet przeznaczony na tę część programu wynosi 70 milionów złotych, a nabór może zostać zakończony szybciej, jeśli środki zostaną rozdysponowane przed upływem terminu.

Kto może złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze mogą składać osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które poniosły koszty wymiany starego pieca (tzw. „kopciucha”) na kocioł gazowy w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Warto podkreślić, że wsparcie dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych. Osoby, które zamieszkują w budynkach wielorodzinnych, nie będą mogły skorzystać z tej formy dofinansowania.

Kryteria dochodowe

W ramach programu Czyste Powietrze dostępne są trzy poziomy wsparcia, które zależą od dochodów gospodarstwa domowego. Poniżej szczegóły dotyczące dochodowych kryteriów kwalifikacji:

Poziom podstawowy – dla osób, których roczny dochód wynosi do 135 tys. zł.

Poziom podwyższony – dla osób, które spełniają kryteria dochodowe w wysokości:

do 1894 zł miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwach wieloosobowych,

do 2651 zł miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwach jednoosobowych.

Poziom najwyższy – dla osób o dochodach:

do 1090 zł miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwach wieloosobowych,

do 1526 zł miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwach jednoosobowych lub osób, które mają prawo do odpowiednich zasiłków socjalnych.

Dofinansowanie będzie obejmować zarówno zakup i montaż kotła gazowego, jak i instalację centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Dotacja może obejmować także koszty związane z dokumentacją projektową, w tym kosztów wykonania audytu energetycznego budynku, w celu dalszego planowania działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku.

Jaki kocioł może zostać sfinansowany?

Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze dotyczy wyłącznie kotłów gazowych, a nie innych typów pieców, jak np. kotłów olejowych. Program wspiera zakup urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej oraz niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Warto zaznaczyć, że dotacja obejmuje również systemy grzewcze, takie jak instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W ramach tego wsparcia konieczne będzie także trwałe wyłączenie z użytku starego źródła ciepła na paliwa stałe, np. poprzez zezłomowanie starego pieca.

Jak złożyć wniosek?

Osoby zainteresowane wsparciem muszą złożyć wniosek o dofinansowanie bezpośrednio w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Można to także zrobić online przez platformę dedykowaną programowi Czyste Powietrze. Dla osób, które nie czują się pewnie w kwestii formalności, możliwe jest również skorzystanie z pomocy pełnomocnika.

Czy to ostatnia szansa na dofinansowanie?

Reforma programu Czyste Powietrze, która weszła w życie od 2025 roku, przynosi istotne zmiany. Nowe zasady zakładają całkowite wykluczenie kotłów gazowych, olejowych i innych źródeł ciepła na paliwa kopalne. Zamiast tego, wsparcie finansowe dotyczy wyłącznie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy systemy grzewcze oparte na biomasie. Ponadto, reforma przewiduje uproszczenie procedur aplikacyjnych, dzięki czemu osoby ubiegające się o wsparcie będą mogły szybciej i łatwiej otrzymać dotację na termomodernizację swoich domów.

Jakie korzyści przynosi zmiana źródła ciepła?

Wymiana przestarzałych pieców węglowych (tzw. kopciuchów) na nowoczesne kotły gazowe to nie tylko krok ku poprawie jakości powietrza, ale także oszczędność energii i pieniędzy. Wysoka efektywność nowoczesnych urządzeń oznacza mniejsze zużycie paliwa i niższe rachunki za ogrzewanie. Dzięki wymianie pieca, można również uzyskać znaczne poprawienie komfortu cieplnego w domu, ponieważ nowoczesne urządzenia są bardziej precyzyjne w regulacji temperatury.