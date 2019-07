Na środowym zamknięciu WIG20 spadł 0,02 proc. do 2.335,41 pkt., WIG zwyżkował 0,04 proc. do 60.776,71 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.039,45 pkt., a sWIG80 stracił 0,2 proc. do 11.949,28 pkt.

WIG20 zaczął notowania od spadku poniżej wtorkowego zamknięcia i doszedł do ok. 2.328 pkt. Około 9.45 indeks wszedł w fazę wzrostową, która wyniosła go powyżej zamknięcia z wtorku, lecz ok. 11.30 zwyżka się zakończyła i WIG20 powrócił do spadków.

Po godz. 16.00 indeks zwyżkował, jednak wzrost nie był na tyle duży, by wynieść WIG20 powyżej wtorkowego zamknięcia.

Obroty na GPW wyniosły 674 mln zł, z czego 598 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,53 proc., a S&P500 zniżkował 0,01 proc. o 17.35.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Tauron – spadek o 2,5 proc., Dino Polska – w dół o 1,5 proc. i JSW – ze stratą o 1,0 proc.

Analityk DM Santander, Paweł Puchalski wydał zalecenie "sprzedaj" dla akcji JSW w rekomendacji datowanej na 24 lipca, z godz. 8:15. Jego zdaniem, cena docelowa górniczej spółki w perspektywie 12 miesięcy może osiągnąć 35 zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Play – w gorę o 2,3 proc., CCC – ze wzrostem o 1,8 proc. i Lotos – zwyżka o 1,7 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elemental Holding – spadek o 5,1 proc. Zniżkowała także cena PCC Rokita – o 3,6 proc.

Cena PCC Rokita była, po czwartej zniżkowej sesji z rzędu, najniżej od lutego 2017.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje PGS Software – wzrost o 4,6 proc. i Stalproduktu – w górę o 3,2 proc. Zwyżkowała także cena Stalexportu – o 2,7 proc., Rafako – o 2,5 proc. i Asseco – o 2,1 proc.

Podczas notowań Stalexport Autostrady podał, że zarząd Stalexport Autostrada Małopolska SA podjął decyzję, zgodnie z którą spółka postanowiła dokonać w dniu 30 września 2019 r. całkowitej przedpłaty pozostającego do spłaty długu wynikającego z zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice - Kraków.

W ciągu środowej sesji Rafako poinformowało, że oferta spółki za 301,3 mln zł brutto okazała się najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK na modernizację instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w Elektrowni Bełchatów.

Kurs Asseco był najwyżej od maja 2016.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że Asseco kupiło 51 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce Tecsisa, która dostarcza rozwiązania IT dla sektora energetycznego, za 4,95 mln euro. (PAP Biznes)