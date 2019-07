Po uroczystości powitania planowana jest wypowiedź dla mediów szefa polskiego rządu i von der Leyen; następnie odbędzie się ich spotkanie.

Przewodnicząca-elekt Komisji Europejskiej prowadzi obecnie negocjacje z szefami państw i rządów krajów członkowskich w sprawie m.in. składu KE pod jej kierownictwem. Jako pierwszy kierunek konsultacji wybrała Paryż, gdzie we wtorek spotkała się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Warszawa jest drugą stolicą, którą odwiedza von der Leyen.

Premier Morawiecki poinformował we wtorek, że Polska ma kandydatów na komisarzy Komisji Europejskiej. Jak dodał z Ursulą von der Leyen będzie rozmawiał o zakresie ich kompetencji. Wiadomo, że pewne teki - przede wszystkim gospodarcze - są niezwykle ważne - zaznaczył.

Premier pytany, czy podczas rozmów z szefową KE zostanie przedstawiona kandydatura polskiego komisarza i czy rząd weźmie pod uwagę to, że przyszły skład Komisji będzie musiał też zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski, odparł: "Wszystko oczywiście bierzemy pod uwagę, ale przede wszystkim suwerenną decyzją państwa jest - zgodnie z traktatami - przedstawiać swoich reprezentantów do Komisji Europejskiej".

W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen - dotychczasowa minister obrony Niemiec - została wybrana przez Parlament Europejski na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzi ona rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi na temat składu przyszłej KE. Po jej wyborze szef rządu Mateusz Morawiecki ocenił, że von der Leyen daje nadzieję na nowe otwarcie w UE. Premier deklarował wówczas, że chce z nową szefową KE najpierw rozmawiać o możliwych tekach dla Polski, a później przedstawi kandydatów do KE.

Głosowanie PE nad całym składem Komisji Europejskiej i przesłuchania poszczególnych osób odbędą się po wakacjach. Obecnie już 15 krajów w mniej lub bardziej oficjalny sposób zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do komisji von der Leyen.

"Chciałem z wielką otwartością przywitać panią przewodniczącą Komisji Europejskiej, z ogromną nadzieją na to, że w najbliższych latach będziemy starali się wspólnie tworzyć nowe otwarcie, Europę kompromisu, Europę o wspólnym porozumieniu w bardzo wielu tematach dotyczących handlu, energii, gospodarki, przyszłości, innowacji" - powiedział premier. "Jesteśmy otwarci na wszystkie tego rodzaju dyskusje" - oświadczył szef rządu.

"Bardzo istotne dla mnie było to, by po Berlinie i Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska jest ważnym państwem członkowskim UE, państwem Europy Środkowo-Wschodniej" - mówiła przewodnicząca-elekt KE. Jak zaznaczyła, kolejnym, po Polsce, celem jej wizyty będzie Chorwacja.

Von der Leyen zapowiedziała, że podczas spotkania w Warszawie przedstawi Mateuszowi Morawieckiemu główne elementy swojej strategii dla Komisji. Ponadto - jak dodała - trzema głównymi tematami jej rozmów z szefem polskiego rządu będą: zrównoważony rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo.

>>> Czytaj też: Europa starzeje się dramatycznie. Najgorzej jest w Portugalii